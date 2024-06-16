Глава Ростовской области заявил, что инцидент в СИЗО пытались использовать для провокаций
Захват заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону пытались использовать для провокаций, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"О захвате заложников в СИЗО с самого утра получал регулярные оперативные доклады, был на постоянной связи с силовиками. Не комментировал ситуацию, пока правоохранители выполняли свою работу. Сейчас, когда заложники освобождены, могу сказать одно: любой нарушивший закон должен нести ответственность. Почти сразу с комментариями сюда в телеграм-канал массово стали приходить провокаторы с явными антироссийскими настроениями и попыткой раскачать межнациональную тему. Позже часть телеграм-сообщества подхватила тему, и превратила это во флешмоб", - написал глава региона в своем телеграм-канале.