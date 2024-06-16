Песков: Россия продолжит создавать санитарную зону

Россия будет продолжать создавать санитарную зону до тех пор, пока не обезопасит свою территорию «от варварских обстрелов ВСУ», рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Москва будет всеми возможными средствами добиваться достижения целей спецоперации .

Песков уточнил, что по Харьковской области идет работа по созданию буферной, санитарной зоны.

«Разумеется, пока мы не обезопасим Шебекино, Белгородскую область, другие наши области от таких варварских обстрелов, конечно же, эта работа не прекратится», — подчеркнул пресс-секретарь.



Ранее глава России Владимир Путин сообщил, что для защиты пограничных с Украиной регионов РФ будет создана так называемая «санитарная зона».