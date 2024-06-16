Президент России Владимир Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, заметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее российский лидер сообщил, что на Украине, после завершения срока правления Владимира Зеленского, остались легитимные органы в соответствии с Конституцией страны, и эти органы могут дать полномочия лицу, которое будет вести переговоры.

Переговоры, как правило, ведут экспертные люди, но фиксируют результаты переговоров легитимные представители, уточнил пресс-секретарь. На этом фоне переговоры с Зеленским исключаются.

«Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине, де-юре это будет нелегитимно», — пояснил Песков.



Пресс-секретарь отметил, что украинский лидер пришел к власти «под флагом мира, намерения установить мир, спасти Украину», неоднократно заявлял, что не держится за кресло.

«Он всегда говорил, что готов на все ради своей Родины, вот посмотрим, готов ли он на все, чтобы дальше не ухудшать ситуацию», — уточнил Песков.



По его оценке, нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо демонстрирует, что и дальше для украинцев ситуация будет только ухудшаться.

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Песков резюмировал, что сделанное накануне предложение Путина — не ультиматум: «Это именно мирная инициатива, которая сделана с учетом реалий на земле».