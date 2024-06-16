Хинштейн заявил, что «многим придется ответить погонами» за захват заложников в СИЗО

За захват заложников в ростовском СИЗО многим придется ответить своими погонами, заявил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в соцсетях 16 июня.

Он заявил, что захват заложников произошел из-за отсутствия профилактики экстремизма и распространения деструктивных идей в системе ФСИН, вследствие которых возникают тюремные джамааты (объединение группы мусульман с целью совместного изучения ислама).

«Как могло получиться, что троих осужденных за попытку теракта в Верховном суде КЧР —посадили в одну камеру? Удивительно ли то, что соучастники одного преступления (и какого!), находясь в одном не то, чтобы помещении — здании, совершили то, что совершили? К сожалению, нет», — написал депутат.



Он отметил, что акция планировалась тщательно и заранее, а у террористов в СИЗО были мобильные телефоны.

«Неужели для того, чтобы террористов охраняли как особо опасных преступников, нужно, чтоб от их рук обязательно погибли люди? Сотрудники УФСИН сейчас буквально дают несостоявшимся в прошлый раз террористам второй шанс», — считает парламентарий.



Как писала «Парламентская газета», 16 июня обвиняемые и осужденные в терроризме взяли в заложники двух сотрудников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону — начальника оперативного управления ФСИН по Ростовской области Александра Богму и младшего инспектора дежурной смены Виктора Кочакова. У захватчиков были в СИЗО мобильные телефоны, ножи, флаг и другие предметы с атрибутикой «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ). Они требовали дать им автомобиль и возможность покинуть СИЗО.

«Упущение и оплошность»: ветеран «Альфы» о захвате заложников в СИЗО

В ходе штурма спецназ освободил заложников и ликвидировал преступников. Сотрудников ФСИН не пострадали при штурме.