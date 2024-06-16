В Госдуме прокомментировали захват заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону

Глава комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн прокомментировал взятие заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Захват заложников в ростовском СИЗО — это результат отсутствия профилактики экстремизма и распространения деструктивных идей в системе ФСИН», — заявил Хинштейн.



Он также заявил об очевидности того факта, что нападение на сотрудников ФСИН тщательно планировались обвиняемыми заранее.

«Упущение и оплошность»: ветеран «Альфы» о захвате заложников в СИЗО

Кроме того, депутат назвал удивительным, что осужденных за попытку теракта в Верховном суде Карачаево-Черкесской Республики посадили в одну камеру.