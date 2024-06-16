Новое мирное предложение, выдвинутое президентом России Владимиром Путиным, лишило Запад довода, что Москва якобы не желает переговорного процесса на Украине. Об этом заявил аналитик по вопросам политической и военной стратегии, подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард. Его цитирует ТАСС.

Боссхард отметил, что инициатива российского лидера очень своевременна, поскольку была представлена накануне конференции по Украине в Бюргенштоке.

«Никто сейчас не может утверждать, что Россия отказывается от переговоров. Теперь Западу придется представить свои существенные предложения, а таких у него нет», — сказал аналитик.



Он подчеркнул, что формулируя новые мирные предложения, Путин «мудро выбрал слова». Он не требовал от Киева уступить новые провинции или капитулировать. Нужно только отвести украинские войска и прекратить боевые действия.

По словам Боссхарда, форум без России превратился в «пропагандистское мероприятие». В Швейцарии собралось «шумное меньшинство в мировой политике», в том числе политики, проигравшие на недавних европейских выборах.

Боссхард добавил, что так называемые друзья Украины использовали страну как таран против России. Политическая элита в Киеве превратила страну в театр военных действий великих держав. И теперь «они ожидают аплодисментов».