Военный аналитик заявил, что Путин лишил Запад главного довода по вопросу Украины
Новое мирное предложение, выдвинутое президентом России Владимиром Путиным, лишило Запад довода, что Москва якобы не желает переговорного процесса на Украине. Об этом заявил аналитик по вопросам политической и военной стратегии, подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард. Его цитирует ТАСС.
Боссхард отметил, что инициатива российского лидера очень своевременна, поскольку была представлена накануне конференции по Украине в Бюргенштоке.
«Никто сейчас не может утверждать, что Россия отказывается от переговоров. Теперь Западу придется представить свои существенные предложения, а таких у него нет», — сказал аналитик.
Он подчеркнул, что формулируя новые мирные предложения, Путин «мудро выбрал слова». Он не требовал от Киева уступить новые провинции или капитулировать. Нужно только отвести украинские войска и прекратить боевые действия.
По словам Боссхарда, форум без России превратился в «пропагандистское мероприятие». В Швейцарии собралось «шумное меньшинство в мировой политике», в том числе политики, проигравшие на недавних европейских выборах.
Боссхард добавил, что так называемые друзья Украины использовали страну как таран против России. Политическая элита в Киеве превратила страну в театр военных действий великих держав. И теперь «они ожидают аплодисментов».