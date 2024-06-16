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Медведчук: Рада не пойдет вразрез с линией Зеленского по предложениям Путина

Верховная рада не будет действовать вразрез с линией украинского лидера Владимира Зеленского по мирным предложениям президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает ТАСС.

Медведчук заявил о падении рейтинга Рады «ниже плинтуса»
© РИА «Новости»
«Верховная рада Украины давно не представляет интересы украинцев», — отметил он, уточнив, что депутаты попали под внешнее управление западных союзников.

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Медведчук обратил внимание, что социологические исследования демонстрируют падение рейтинга Рады «ниже плинтуса». По его словам, нынешний парламент объединяет представителей «остатков отморозков» Зеленского и «предателей интересов своих избирателей». Он напомнил, что в нарушение Конституции Украины парламентарии не назначили выборов президента в стране.

До этого глава движения «Другая Украина» предрек, что страну при условии отказа от предложений Путина о мире ждет череда референдумов по воссоединению с Россией.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Политика
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