Путин поздравил мусульман России с Курбан-Байрамом
Президент России Владимир Путин в поздравлении мусульман страны с праздником Курбан-Байрам отметил их вклад в единение российского народа, в развитие межнационального и межрелигиозного диалога в России.
Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, указал, что Курбан-Байрам помогает «сближению людей», способствует утверждению «идеалов милосердия, справедливости и взаимопонимания», а также демонстрирует «непреходящие духовные ценности ислама».
Президент позитивно оценил тот факт, что в России жизнь мусульманской уммы отмечена «добрыми делами и начинаниями, новыми инициативами в сфере культуры, образования, просвещения». Он указал на укрепление института семьи мусульманскими организациями, а также на их роль в патриотическом воспитании.
Кроме того, Путин подчеркнул, что мусульманские организации помогают участникам и ветеранам специальной военной операции на Украине, их семьям.
Путин пожелал мусульман России «здоровья, успехов и всего наилучшего».
В 2023 году Путин в Курбан-Байрам совершил визит в Дагестан, где посетил Джума-мечеть в Дербенте.