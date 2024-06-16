Путин поздравил мусульман России с Курбан-Байрамом

Президент России Владимир Путин в поздравлении мусульман страны с праздником Курбан-Байрам отметил их вклад в единение российского народа, в развитие межнационального и межрелигиозного диалога в России.

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Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, указал, что Курбан-Байрам помогает «сближению людей», способствует утверждению «идеалов милосердия, справедливости и взаимопонимания», а также демонстрирует «непреходящие духовные ценности ислама».

Президент позитивно оценил тот факт, что в России жизнь мусульманской уммы отмечена «добрыми делами и начинаниями, новыми инициативами в сфере культуры, образования, просвещения». Он указал на укрепление института семьи мусульманскими организациями, а также на их роль в патриотическом воспитании.

Кроме того, Путин подчеркнул, что мусульманские организации помогают участникам и ветеранам специальной военной операции на Украине, их семьям.

Путин пожелал мусульман России «здоровья, успехов и всего наилучшего».

В 2023 году Путин в Курбан-Байрам совершил визит в Дагестан, где посетил Джума-мечеть в Дербенте.