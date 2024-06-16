Путин поблагодарил врачей за мужество в зоне СВО

День медицинского работника в России - это намного больше, чем профессиональный праздник, поскольку так или иначе относится к каждому гражданину страны. Об этом заявил президент Владимир Путин в своем поздравлении медработников.

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Глава государства подчеркнул, что российская система здравоохранения славится высоким авторитетом в мире и при этом активно развивается.

"Значимость медицины невозможно переоценить. Все мы глубоко осознали это во время коронавирусной инфекции, когда российские медики мужественно и самоотверженно выполняли свой врачебный долг, боролись за жизнь каждого пациента", - напомнил российский лидер о подвиге тысяч медработников.



Путин отметил, что сейчас медики проявляют свои лучшие качества, каждый день спасая раненых бойцов в зоне спецоперации.

Президент назвал медицину самой гуманной профессией.

"В один ряд с мастерством, знаниями и ответственностью врача ставятся его порядочность, милосердие и сострадание", - сказал он, подчеркнув, что абсолютное большинство российских медиков в полной мере обладают этими качествами.



Владимир Путин сердечно поздравил всех, кто посвятил себя медицине и служению людям, и пожелал им успехов и, конечно, здоровья.