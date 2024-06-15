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Мишустин освободил от должности замглавы Минпромторга Евтухова

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Виктора Евтухова от должности заместителя министра промышленности и торговли РФ. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.

Мишустин освободил от должности замглавы Минпромторга Евтухова
© РИА Новости

Уточняется, что Евтухов перешел на другую работу. Согласно указу президента, он получил пост начальника управления по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса.

1 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности заместителя руководителя Федеральной службы судебных приставов — заместителя главного судебного пристава страны генерал-лейтенанта внутренней службы Сергея Белоусова.

Политика
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