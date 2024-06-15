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Названы две причины, почему Москва никогда не примет условия Киева

Для России любые слова лидеров Украины являются ничтожными, поэтому Москва никогда не примет условия Киева, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, украинские власти, настаивая на своих условиях, могут дождаться того, что «Киев полностью переедет на туманный Альбион».

Названы две причины, почему Москва никогда не примет условия Киева
© РИА Новости

Первое — любые слова украинского президента и членов его администрации для России являются юридически и политически ничтожными в связи с истечением срока полномочий. Второе — Киев может до потери пульса настаивать на проведении переговоров на своих условиях. Но это все закончится тем, что официальный Киев уже полностью переедет куда-то на туманный Альбион, — подчеркнул Толмачев.

14 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что перед началом переговоров с Украиной Киев должен полностью вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По его словам, также Украина должна отказаться от планов вступить в НАТО и лишь после этого Москва пойдет на мирные переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что предложение президента России Владимира Путина по завершению конфликта на Украине является «ультимативным посланием». По его словам, оно не отличается от предыдущих и ему не стоит доверять, как и остальным.

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