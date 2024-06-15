Для России любые слова лидеров Украины являются ничтожными, поэтому Москва никогда не примет условия Киева, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, украинские власти, настаивая на своих условиях, могут дождаться того, что «Киев полностью переедет на туманный Альбион».

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Первое — любые слова украинского президента и членов его администрации для России являются юридически и политически ничтожными в связи с истечением срока полномочий. Второе — Киев может до потери пульса настаивать на проведении переговоров на своих условиях. Но это все закончится тем, что официальный Киев уже полностью переедет куда-то на туманный Альбион, — подчеркнул Толмачев.



14 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что перед началом переговоров с Украиной Киев должен полностью вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По его словам, также Украина должна отказаться от планов вступить в НАТО и лишь после этого Москва пойдет на мирные переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что предложение президента России Владимира Путина по завершению конфликта на Украине является «ультимативным посланием». По его словам, оно не отличается от предыдущих и ему не стоит доверять, как и остальным.