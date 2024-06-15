Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что участники «мирного саммита» в Швейцарии активно отреагировали на предложение главы России Владимира Путина провести переговоры по Украине, пишет РИА «Новости».

Ранее российский лидер сделал ряд заявлений по ситуации на Украине. В частности, сообщил, на каких условиях Москва готова сесть за стол переговоров с Киевом.

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«Много официальной реакции [на слова Путина], официальных заявлений не конструктивного характера», — подчеркнул Песков.



Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва не планирует передавать какие-либо сообщения или пожелания участникам мероприятия.