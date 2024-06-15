Захарова назвала способ «спасти мир» на конференции в Швейцарии

Если в Швейцарии на конференции по Украине участники действительно хотят спасти мир, то нужно обсуждать предложения президента России Владимира Путина. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС.

«Хотите спасти мир — обсуждайте предложение Владимира Путина. Президент России все сказал и показал реальный путь к миру. Не увидеть, не понять», — сказала она.



МИД отреагировал на выделение США 1,5 млрд долларов Киеву на "гумпроекты"

Ранее Путин назвал последствия для Запада и Киева при отказе от российских условий мира. По его словам, дальнейшие изменения реалий на передовой не в пользу Киева очевидны, и «условия для начала переговоров будут другими».

Тогда же глава государства назвал условия, на которых Москва готова прекратить специальную военную операцию на Украине: выведение украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, и отказ Киева от вступления В НАТО.