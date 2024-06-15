Слуцкий поставил под вопрос членство России в ОБСЕ на фоне скандала с МИД Румынии

Леонид Слуцкий, глава думского комитета по международным делам, поставил под вопрос членство России в ОБСЕ на фоне скандала с МИД Румынии, пишет ТАСС.

Ранее Будапешт отказал в выдаче виз и разрешении на въезд в страну всем членам российской делегации на запланированную в конце июня сессию ПА ОБСЕ.

«Считаю, что ситуация вокруг сессии в Румынии актуализирует возобновление дискуссии о целесообразности дальнейшего пребывания постоянной делегации Федерального собрания РФ в этой организации», — отметил Слуцкий.



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По его мнению, действия властей европейских стран, последовательная визовая дискриминация, нежелание прислушиваться к российской стороне лишают присутствие в ПА ОБСЕ какого-либо смысла.

Слуцкий напомнил, что в Совфеде и в Госдуме в начале 2024 года был поставлен вопрос о приостановке участия России в организации, целесообразности продолжения выплат в бюджет ОБСЕ.