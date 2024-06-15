МИД отреагировал на выделение США 1,5 млрд долларов Киеву на "гумпроекты"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в жесткой форме прокомментировала заявление вице-президента США Камалы Харрис о готовности Вашингтона выделить 1,5 миллиарда долларов Киеву на "гуманитарные и энергетические проекты".

"Гуманитарные проекты - это снос памятников Пушкину, замена английским языком родного русского и глумление над памятью борцов с фашизмом? - задается вопросом дипломат. - А энергетические - обстрел Запорожской АЭС?".



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Инициативу Белого дома Харрис озвучила в рамках стартовавшего сегодня в Швейцарии саммита по Украине. Напомним, президент США Джо Байден в мероприятии участия не принимает.

В начале июня руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси признал нарушение на Запорожской атомной станции всех семи столпов ядерной безопасности. Его заявление последовало на фоне продолжающихся обстрелов объекта со стороны ВСУ.