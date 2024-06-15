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Путин впервые обратился к президенту ЮАР после переизбрания

Президент России Владимир Путин направил телеграмму переизбранному президенту Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилу Рамафосе. В ней он поздравил переизбранного лидера, пожелал ему успехов и выразил надежду на продолжение конструктивного диалога.

Путин впервые обратился к президенту ЮАР после переизбрания
© РИА Новости
«Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — написано в телеграмме, которую Путин направил южноафриканскому лидеру.

Текст опубликован на официальном сайте Кремля. Он также пригласил Рамафосу на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22—24 октября.

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