Путин впервые обратился к президенту ЮАР после переизбрания

Президент России Владимир Путин направил телеграмму переизбранному президенту Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилу Рамафосе. В ней он поздравил переизбранного лидера, пожелал ему успехов и выразил надежду на продолжение конструктивного диалога.

«Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — написано в телеграмме, которую Путин направил южноафриканскому лидеру.



Текст опубликован на официальном сайте Кремля. Он также пригласил Рамафосу на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22—24 октября.