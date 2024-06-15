Володин рассказал об изучении мирных предложений Путина в Раде

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поступила информация, согласно которой депутаты Верховной Рады обсуждают мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине, предложенные президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Володин подчеркнул, что украинским депутатам следует обсудить предложения Путина, если те «думают о своих гражданах и желают сохранить государство».

«Кстати, по нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной Рады уже начала делать это», — рассказал он.



По словам парламентария, чем дольше украинские политики будут надеяться на помощь США и Евросоюза, тем больше своих граждан они потеряют.

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14 июня на встрече с руководством МИД России Путин назвал два условия для прекращения огня Россией в зоне проведения спецоперации. По его словам, Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Кроме этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.