В России допустили изъятие активов США

Юрист практики санкционного права и комплаенса NSP Глеб Бойко заявил, что Россия может ответно изъять активы США, в соответствии с указом президента Владимира Путина, если страны «Большой семерки» (G7) решат использовать доходы от ее замороженных активов. Слова эксперта приводит РИА Новости.

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Слуцкий: РФ соразмерно ответит на решение США конфисковать российские активы

Ранее сообщалось, что G7 выделит Украине деньги за счет активов России. По данным агентства Bloomberg, средства будут предоставлены Киеву до конца этого года. В ООН заявили, что для восстановления и реконструкции инфраструктуры Украины понадобится 486 миллиардов долларов.