Лаврова не пустят в страны НАТО? Запад объявил бойкот российским дипломатам

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на фоне мирных предложений президента РФ Владимира Путина по Украине поддержал идею ограничить перемещение в ЕС российских дипломатов. Что об этом известно, чем руководствуется Запад?

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Почему на Западе бойкотируют российских дипломатов

Столтенберг назвал российских дипломатов в странах Евросоюза «офицерами разведки РФ». Он добавил, что министры обороны стран Североатлантического альянса на встрече 14 июня согласовали введение ограничений на передвижение дипломатов РФ.

«Ограничить движение этих офицеров разведки России — это то, что уже применялось раньше. Мы приветствуем дальнейшие действия союзников, которые дальше ограничивают движение офицеров российской разведки», — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров.



13 июня главы внешнеполитических ведомств восьми стран ЕС предложили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю ввести ограничение на передвижение российских дипломатов. Письмо направили главы МИД Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Чехии и Эстонии.

«Мы считаем, что ЕС должен строго ограничить передвижение представителей российских дипломатических миссий и членов их семей только территорией государства аккредитации», — говорится в письме.



Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в начале июня публично предлагал ограничить возможность российских дипломатов выезжать из стран, в которых они аккредитованы. Он объяснял, что из Чехии выслали почти всех российских дипломатов, однако в соседней Австрии аккредитованы сотни человек, которые могут попасть в любую страну Европы. В Польше введены ограничение на передвижение российских дипломатов внутри страны.

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15 июня МИД Румынии отказало в выдаче виз и разрешении на въезд в страну всем членам российской делегации на запланированную сессию ПА ОБСЕ, которая должна состояться в конце июня, написал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в Telegram-канале.

«В конце июня в Бухаресте была запланирована сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Так вот, в наш адрес, страны-соучредителя этой организации, поступила нота МИД Румынии», — говорится в сообщении.



По словам Карасина, в документе отмечается, что «с учетом российской агрессии против Украины», ни одному из членов делегации РФ не выдадут визы. Им также не разрешат въезд в республику.

Карасин добавил, что Румыния вносит свой вклад в разрушение организации, которая полезна для сотрудничества в Европе.

«Мы, конечно же, будем это помнить», — добавил он.



Почему «дипломатия по-натовски» не работает

Владимир Путин в ходе выступления в МИД РФ отметил, что западная схема обеспечения безопасности не работает и дает обратный результат. По его словам, в конце XX века у мирового сообщества был уникальный шанс построить надежную систему безопасности при условии учитывать мнения всех заинтересованных сторон. Россия была настроена именно на такую работу, но этого не произошло

«Стало понятно, что западная схема, провозглашенная единственно правильной для обеспечения безопасности и процветая в Европе и мире, не работает на самом деле», — отметил российский лидер.



По словам Путина, западные страны посчитали, что они победили в холодной войне и теперь сами могут решать, как обустроить мир. Он отметил, что сейчас любая страна может оказаться жертвой «дипломатии по-натовски».

Кроме того, политолог Сергей Марков заявил, что Запад не ответит «нет» на мирные предложения президента России и воспримет их как «сознательно наглый нереалистичный ультиматум, то есть как троллинг со стороны Владимира Путина». В результате, по мнению эксперта, Запад вообще не удостоит предложение Путина никаким официальным ответом.

«Запад вообще не удостоит предложение Путина никаким официальным ответом. А неофициально скажут, что это нереалистично до неприличия. Это и есть кризис дипломатии. О котором как раз и говорил Путин», — подчеркнул Марков.



Какие условия для переговоров с Украиной назвал Путин

Войска Украины должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей перед началом переговоров с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД России. По словам главы РФ, которые приводит корреспондент NEWS.ru, также Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

«Как только Киев заявит, что готов, и начнет реальный вывод войск, а также заявит об отказе от вступления в НАТО, мы немедленно прикажем прекратить огонь и начнем переговоры. Гарантируем безопасный отвод украинских частей и соединений», — отметил Путин.



Также он пояснил, что Россия «хоть завтра» готова сесть за стол переговоров по Украине. При этом в РФ понимают своеобразие юридической ситуации, сложившейся на Украине, однако там в любом случае есть с кем вести переговоры, подчеркнул Путин.

При этом Столтенберг заявил, что страны Альянса продолжат оказывать военную поддержку Киеву, поскольку он не считает предложение Путина по Украине мирным. По словам Столтенберга, не Киев должен выводить войска из новых регионов РФ, а Москва — с «оккупированных» территорий.