Новые санкции против России назвали самоубийством

Новый пакет санкций против России и компаний из таких государств, как Китай, за их торговлю с Москвой — это самоубийство для западных стран.

© РИА Новости

Такое мнение выразил председатель комиссии по международной политике боливийского конгресса, сенатор от правящего Движения к социализму MAS Феликс Ахпи.

Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

«С первого раунда санкций (Запад — RT.) делал харакири, потому что у них кончилась пшеница, у них кончился газ», — цитирует его РИА Новости.



При этом Ахпи с иронией выразил надежду, что Запад «сполна пользуется европейским летом», так как дальше, по его словам, там «снова будут выживать, как той зимой».

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал в ответ на новые западные санкции делать всё, чтобы нанести максимальный вред тем странам, которые их ввели.

Также МИД Китая осудил новые антироссийские санкции США.