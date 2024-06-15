Антонов рассказал о подвергавшихся унижениям в США гражданах России

Российское посольство в США неоднократно поднимало проблему преследования граждан РФ перед местными властями, однако внятной реакции так и не последовало, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Анатолия Антонова.

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Также российская сторона направляла дипломатические ноты в Госдепартамент США и обращалась в Белый дом. По словам дипломата, такая антироссийская деятельность продолжится и не исключено, что давление на российскую диаспору в США будет нарастать.

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«Несмотря на гонения, истинные патриоты России, которых насчитывается здесь сотни тысяч, не отказываются от Родины. Не хотят прерывать свои связи с родными местами», — заявил Антонов.



Он отметил, что россияне в США «настаивают на активизации совместной работы по сохранению памяти отцов и дедов за многомиллионные потери в годы Великой Отечественной войны» и предлагают множество мероприятий по поддержке русского языка, а также продвижению культурно-исторического наследия России».

Посол подчеркнул, что российские власти будут продолжать защищать права россиян в Соединенных Штатах Америки.