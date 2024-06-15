Антонов назвал передачу Украине прибыли от активов РФ пятном на репутации США

Использование прибыли от замороженных на Западе российских активов на нужды Украины является пятном на финансово-экономической репутации США и приведет к падению престижа доллароцентричной системы. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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Антонов рассказал об угрозах в адрес сотрудников дипмиссии в США