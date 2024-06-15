Антонов назвал передачу Украине прибыли от активов РФ пятном на репутации США
Использование прибыли от замороженных на Западе российских активов на нужды Украины является пятном на финансово-экономической репутации США и приведет к падению престижа доллароцентричной системы. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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"Такая щедрость за счет России - очередное пятно на финансово-экономической репутации Америки. Реализация схемы, достойной то ли Остапа Бендера, то ли Аль Капоне, приведет лишь к одному - падению уважения и престижа доллароцентричной системы", - говорится в комментарии дипломата, размещенном в Telegram-канале российского посольства.