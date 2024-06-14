Небензя высказался о контролирующем ВСУ Западе

Западные военные руководят процессом использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) высокоточного оружия в противостоянии с Россией, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о британских Storm Shadow, американский ATACMS, либо французских ракетах.

«Западные военные фактически в ручном режиме руководят процессом использования украинским режимом современных высокотехнологичных средств поражения», — высказался дипломат.



По его словам, киевские военные без западного контроля сделать это не могут.

Ранее Небензя заявил, что в мире формируется гораздо более трезвая оценка конфликта на Украине. Он также рассказал о лицемерии и двойных стандартах западных стран