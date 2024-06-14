Бухарест отказал в выдаче виз делегации РФ на ПА ОБСЕ

Бухарест отказал в выдаче виз российской делегации на Парламентскую ассамблею ОБСЕ. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Он напомнил, что сессия ПА ОБСЕ в Бухаресте запланирована на конец июня.

«В наш адрес, страны-соучредителя этой организации, поступила нота МИД Румынии. В ней говорится, что "с учетом российской агрессии против Украины", ни одному из членов делегации РФ не будут выданы визы и не будет разрешен въезд в государство», — написал Карасин.



Он подчеркнул, что Москва запомнит это решение Бухареста, поскольку данным действием Румыния «внесла вклад в разрушение некогда полезной для сотрудничества в Европе организации».