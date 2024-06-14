Небензя: РФ разочарована отсутствием должной реакции ООН на гибель Кожина

Москва разочарована тем, что у Секретариата ООН не нашлось смелости осудить атаку на журналистов НТВ, в результате которой погиб оператор Валерий Кожин, заявил постпред России при организации Василий Небензя.

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Как пишет ТАСС, об этом он сказал на заседании Совбеза ООН, созванное по запросу российской стороны на фоне решения Запада об ударах по российской территории его оружием.

По словам Небензи, удар был нанесён прицельно.