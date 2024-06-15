Песков заявил, что РФ добьется своих целей в СВО

Россия добьется своих целей в зоне спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая журналисту ВГТРК и автору Telegram-канала Павлу Зарубину.

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Он отметил, что герои, которых пригласили на встречу с президентом РФ, — это яркие представители тех ребят, которые борются с этими проявлениями.

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«И вот по ним можем с уверенностью сказать, что мы своих целей добьемся», - сказал представитель Кремля.



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