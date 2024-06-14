Германия не позволила согласовать 14-й пакет санкций ЕС против РФ

Постоянные представители 27 стран Европейского союза (ЕС) не смогли согласовать 14-й пакет антироссийских санкций из-за позиции Германии. Об этом в пятницу, 14 июня, рассказало агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

— Европейский Союз не смог в пятницу согласовать 14-й пакет санкций против России, заявили дипломаты ЕС, поскольку Германия не соглашалась с тем, в какой степени компании ЕС будут нести ответственность за нарушение санкций, — следует из материала.



По данным агентства, представители должны были обсудить и принять решение по этому вопросу 14 июня, однако в последний момент тема санкций была снята с повестки встречи.