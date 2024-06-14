Песков заявил, что у Украины появился шанс остановить конфликт

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас у Украины появился «реальный шанс» остановить конфликт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин.

По мнению Пескова, таким шансом является мирная инициатива Владимира Путина. Как пояснил пресс-секретарь, если Киев рассмотрит это предложение, то боевые действия могут остановиться, а стороны перейдут к мирному соглашению.

«У них есть шанс рассмотреть мирную инициативу Путина и с учетом нынешних реалий на фронтах остановить войну и перейти к мирному урегулированию», — заявил Песков.



Ранее Путин выдвинул список условий для начала мирных переговоров с Украиной.