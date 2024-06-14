Песков заявил о желании РФ добиваться целей дипломатией

Россия предпочитает добиться целей политико-дипломатическими средствами, военные средства вступают в силу, когда отвергаются иные мирные способы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео опубликовано в Павла Зарубина.

Как уточнил представитель Кремля, Москва желает урегулировать украинский конфликт.

«Добиться, конечно, предпочтительнее политико-дипломатическими средствами. И только когда они отвергаются полностью, тогда вступают в силу уже все военные средства», — подчеркнул он.



По словам Пескова, именно из-за этого Россия начала спецоперацию (СВО).