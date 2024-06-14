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В Кремле прокомментировали слова Путина о легитимности Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал выступление президента России Владимира Путина на встрече с руководством МИД. Слова Пескова приводит тележурналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Песков прокомментировал слова Путина о легитимности Зеленского
© РИА Новости

Песков прокомментировал слова Путина о легитимности президента Украины Владимира Зеленского и подчеркнул, что они являются финальной позицией Москвы по этому вопросу.

«Очень важно понимать, что президент сегодня окончательно подвел черту под тезисом о нелегитимности Зеленского», — отметил пресс-секретарь Путина.

На встрече с руководством российского МИД Путин заявил, что срок президентства Зеленского истек. Легитимность украинского лидера невозможно восстановить, отметил он.

Путин высказался о легитимности Зеленского

Ранее Путин на встрече с главами мировых информационных агентств выразил мнение, что США избавятся от Зеленского примерно через год, после того как он выполнит ряд их требований.

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