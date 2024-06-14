В РФ назвали следующим предложением к Киеву документ о капитуляции

Следующим предложением России к Киеву станет документ о капитуляции, об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24».

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Он назвал отказ Украины от мирных инициатив Москвы прохождением точки невозврата.