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В России назвали следующим предложением России к Киеву документ о капитуляции

Следующим предложением России к Киеву станет документ о капитуляции, об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24».

В РФ назвали следующим предложением к Киеву документ о капитуляции
© Arms Control Delegation in Vienna/Telegram

Он назвал отказ Украины от мирных инициатив Москвы прохождением точки невозврата.

«Следующим, что будет предлагать Россия, это будет уже документ о капитуляции», — подчеркнул дипломат.

Политика
Константин Гаврилов
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