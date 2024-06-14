Путин объяснил непобедимость России

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия является «многонациональной семьей», и в этом заключается ее сила. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время встречи с участниками программы «Время героев». По словам Путина, пока россияне «чувствуют себя многонациональной семьей», Россия является непобедимой страной.

«У нас многонациональная страна, многоконфессиональная. Но пока мы чувствуем себя одной семьей, мы непобедимы. В этом наша сила, которую никто не может преодолеть. Никто. И мы должны это беречь, бережно очень к этому относиться», — заявил он.



Путин также добавил, что жители России «живут на одной земле более тысячи лет», поэтому превратились в один народ. При этом президент снова подчеркнул, что считает это сильной стороной россиян.

«Вы знаете, к какой бы этнической группе мы не принадлежали, мы все-таки живем на одной земле более тысячи лет и, конечно, и культуры, и традиции, и история, и просто семейные связи… Сколько здесь смешанных браков, полно наверное, правда? Все так перемешалось, что мы реально превратились в один народ. И в этом наша сила, и этим мы должны дорожить. Мы дорожим и будем дорожить, и будем непобедимы благодаря этой силе», — подытожил он.



Ранее Путин заявил, что у России почти не было «благостных времен».