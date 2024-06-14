Президент РФ Владимир Путин обозначил бессрочные условия для ведения мирных переговоров с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом, по его словам, ситуация на фронте динамично меняется.

"И наступит какой-то момент, что она (ситуация - прим. "РГ") опять поменяется таким образом, что для киевского режима это будет означать очередное ухудшение позиций", - сказал он.



Песков отметил, что это повод для раздумий киевского режима, стоит ли так рисковать или есть смысл задуматься сейчас.

Путин объявил о новом мирном предложении России

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что как только Киев начнет вывод войск из Донбасса и Новороссии и официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, Россия прекратит огонь и будет готова к переговорам.