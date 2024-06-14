Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев" пообещал сделать предложение по работе экс-мэру Краснодара, депутату Госдумы Евгению Первышову.

Глава государства после выступления одного из участников встречи спросил, где тот работал до мобилизации. После чего выяснилось, что Первышов был и остается депутатом Государственной думы. По его словам, осенью 2022 года он согласовал решение с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, подписал контракт и отправился на фронт добровольцем. Первышов рассказал, что вернулся с СВО осенью 2023 года.

"Для меня [это] неожиданно", - отметил Путин.



Он поинтересовался откуда Первышов был избран в качестве депутата. Оказалось, что он был избран от Краснодара, где был мэром с 2016 года по 2021 год.

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Путин удивленно оглядел зал. Первышов подчеркнул, что он не единственный депутат Госдумы, вызвавшийся на СВО.

"Как вас зовут? Евгений?" - спросил президент, проверив список участников встречи.



"У меня будет для вас предложение", - заявил Путин.

"Я с командой, Владимир Владимирович", - ответил Первышов. "Тоже хорошо. Я сейчас должен выяснить буду кое-что. Не хочу публично говорить, еще камеры работают. Но я там кое-что выясню, я не пошутил. Есть некоторые идеи. Может быть, там некоторые решения приняты, но я прямо сейчас после нашей встречи выясню", - сказал президент.



Путин поинтересовался, сколько лет депутат был мэром. "4 года и 10 месяцев", - ответил он. "Садитесь", - сказал президент под смех зала.