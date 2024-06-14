Путин поблагодарил родных военного за совет передать ему плед на параде

Президент России Владимир Путин поблагодарил родных военного, участника программы «Время героев», которые посоветовали ему передать главе государства плед на параде Победы 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Гвардии капитан Владислав Головин рассказал российскому лидеру, что близкие отругали его за то, что он не предложил тому накрыться пледом в прохладную погоду.

«Передайте слова благодарности тем, кто вам все это писал, спасибо за заботу», — сказал Путин.



Ранее глава государства заявил о всенародной поддержке героев специальной военной операции. Россиян объединяют чувства патриотизма и ответственности за судьбу России, отметил президент.