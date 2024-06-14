Путин раскрыл цель наступления армии РФ под Харьковом

Россия вынуждена отодвигать линию фронта на харьковском направлении, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев".

"Мы просто вынуждены сейчас в направлении Харькова отодвигать линию фронта с тем, чтобы снизить террористические удары по Белгороду, по другим населенным пунктам", - сказал глава государства. "Действовать нужно аккуратно, постепенно. Но если противник будет продолжать делать то, что он делал до сих пор, - мы тогда задумаемся, как действовать дальше, чтобы обезопасить наши населенные пункты", - подчеркнул Путин.

