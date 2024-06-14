Голикова получила новую должность

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова стала председателем совета Фонда кино
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назначена председателем совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Включить в состав совета следующих лиц: Голикова Т. А. - заместитель председателя правительства Российской Федерации (председатель совета)", - говорится в документе. Ранее эту должность занимал Владимир Толстой.