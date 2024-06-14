Путин назвал священным для всех народов России слово «мама»

Слово «мама» является священным у всех народов России. Такое мнение выразил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Политик заявил об этом во время встречи с участниками образовательной программы «Время героев». Он порассуждал о патриотическом воспитании молодежи, в том числе со стороны участников спецоперации, отметив, что слово мама является священным словом у народов страны.