Путин: Россия всегда укреплялась, проходя через сложности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России почти не было «благостных времен». Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Путин сделал во время встречи с участниками программы «Время героев». По его мнению, у России почти не было «благостных времен», но она всегда укреплялась через испытания.

«Почти никогда не было у России совсем уж благостных времен. Всегда страна наша укреплялась, проходя через какие-то испытания, через какие-то сложности. И всегда были люди, которые, не жалея себя, принимали для себя внутреннее решение служить отечеству, защищать его и приумножать», — заявил президент.



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