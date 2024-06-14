Песков: озвученные Путиным условия по Украине — не ультиматум

Озвученные президентом России Владимиром Путиным условия для переговоров с Украиной являются мирной инициативой, а не ультиматумом. Соответствующее заявление в пятницу, 14 июня, сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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— Это неверное понимание (слова президента Украины Владимира Зеленского — прим. «ВМ») Это именно мирная инициатива, — рассказал «Известиям» Песков.



Официальный представитель Кремля пояснил, что инициатива российского лидера учитывает текущую ситуацию. Поэтому сейчас Киеву нужно брать в расчет то, что обстоятельства могут измениться.

Чтобы переговоры между Российской Федерацией и Украиной состоялись, Киеву следует вывести свою армию со всей территории новых регионов России. Об этом в ходе встречи 14 июня сообщил Владимир Путин. Военный эксперт Анатолий Матвийчук прокомментировал тезисы политика и отметил, что Путин «обнулил» саммит в Швейцарии.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк оценил условия российского президента по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что Москва не выдвинула для этого реалистичные требования.