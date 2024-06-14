В Кремле прояснили Зеленскому смысл условий Путина для начала переговоров

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что озвученные президентом РФ Владимиром Путиным условия переговоров с Украиной являются комплексной и глубоко мирной инициативой, а не ультиматумом. Об этом пишет газета "Известия".

Пресс-секретарь главы государства назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Путин поставил ультиматум, "однозначно неверным пониманием".

"Это именно мирная инициатива. Это комплексное, очень глубокое и конструктивное предложение", — отметил Песков.



До этого Зеленский назвал условия Путина для начала мирных переговоров "ультиматумом, которому нельзя доверять".

Путин объявил о новом мирном предложении России

14 июня на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ Путин назвал условия мирных переговоров с Киевом: Вооруженные силы Украины должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.