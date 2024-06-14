В Госдуме заявили о риске мировой «грандиозной войны»

Планета стоит на грани «грандиозной войны», заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, данный конфликт определит дальнейший мировой порядок.

Мир стоит на грани грандиозной войны, которая определит дальнейший мировой порядок. США и их союзнички, как сказал [Дмитрий] Медведев (заместитель председателя Совета безопасности России. — NEWS.ru), к этому не готовы. Протянутую руку немедленно кусает не только киевский режим, который, собственно, именно на это и натаскан, но и его западные хозяева. Толком не вникнув в суть мирных предложений, их немедленно отверг и заикающийся генсек НАТО [Йенс] Столтенберг, — высказался Журавлев.



Он предположил, что Западу невыгодно любое перемирие на Украине, так как поставки техники и боеприпасов приносят прибыль предприятиям ВПК. Журавлев считает, что последними, кто запишется в ряды ВСУ станут президент Украины Владимир Зеленский и его советник Михаил Подоляк.

Западу любое примирение на Украине невыгодно. Поставляя туда военную технику он только навострился нормально зарабатывать, а тут на тебе — какой-то мир. Поэтому и будут по-прежнему настаивать на войне до последнего украинца. Это приносит прибыль ВПК, а последним, кто пойдет в украинскую армию, конечно, и будут те же Зеленский или его советник Подоляк, — подытожил Журавлев.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине. При этом, как указал российский лидер, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. По словам Путина, Москве для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.