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В Госдуме заявили о риске мировой «грандиозной войны»

Планета стоит на грани «грандиозной войны», заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, данный конфликт определит дальнейший мировой порядок.

В Госдуме заявили о риске мировой «грандиозной войны»
© РИА Новости

Мир стоит на грани грандиозной войны, которая определит дальнейший мировой порядок. США и их союзнички, как сказал [Дмитрий] Медведев (заместитель председателя Совета безопасности России. — NEWS.ru), к этому не готовы. Протянутую руку немедленно кусает не только киевский режим, который, собственно, именно на это и натаскан, но и его западные хозяева. Толком не вникнув в суть мирных предложений, их немедленно отверг и заикающийся генсек НАТО [Йенс] Столтенберг, — высказался Журавлев.

Он предположил, что Западу невыгодно любое перемирие на Украине, так как поставки техники и боеприпасов приносят прибыль предприятиям ВПК. Журавлев считает, что последними, кто запишется в ряды ВСУ станут президент Украины Владимир Зеленский и его советник Михаил Подоляк.

Западу любое примирение на Украине невыгодно. Поставляя туда военную технику он только навострился нормально зарабатывать, а тут на тебе — какой-то мир. Поэтому и будут по-прежнему настаивать на войне до последнего украинца. Это приносит прибыль ВПК, а последним, кто пойдет в украинскую армию, конечно, и будут те же Зеленский или его советник Подоляк, — подытожил Журавлев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине. При этом, как указал российский лидер, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. По словам Путина, Москве для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.

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