Инициатива президента России Владимира Путина по мирному урегулированию на Украине была последним мирным предложением со стороны России, следующим будет предложение о капитуляции, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Деловая газета «Взгляд»

По его мнению, российского лидера услышали бы в эпоху прагматичных политиков, таких как 40-й президент США Рональд Рейган или бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Однако, по его словам, современные западные политики — это «люди совсем другой ментальности», которым, в сущности, нет дела до Украины. «Думаю, это было последнее мирное предложение с нашей стороны. Следующим будет предложение о капитуляции», — заключил Толстой. Парламентская газета

Ранее Путин заявил, что Россия будет готова к переговорам только после полного вывода войск Украины с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. NSN.FM