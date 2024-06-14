Лавров прокомментировал реакцию Запада на мирную инициативу Путина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию стран Запада на условия для мирных переговоров, которые ранее выдвинул президент России Владимир Путин. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Павел Зарубин.
Свой комментарий глава МИД оставил для программы «Москва. Кремль. Путин». По словам Лаврова, российский президент «очень терпеливый», а надежда на то, что предложение Путина будет принято «умирает последней».
«Президент очень терпеливый. Имеющий уши, да услышит, имеющий мозги, да поймет. Не уверен, что там все вот так в порядке с этими органами человеческого организма, но надежда умирает последней», — заявил он.
14 июня Владимир Путин озвучил список условий для начала мирных переговоров с Украиной.