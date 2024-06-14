Захарова прокомментировала отказ Украины от мирного плана Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ Киева от условий для мирных переговоров, которые ранее выдвинул президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Захаровой, отказ офиса Владимира Зеленского от инициативы российского президента лишает Украину «реального шанса» на мир. При этом дипломат также добавила, что сейчас украинцы «доведены до крайней точки».

«А им уже на украинский перевели? Банковая уже довела и Украину и украинцев до крайней точки. Подобными заявлениями хотят лишить граждан Украины реального шанса на мир», — заявила она.



Ранее Путин выдвинул список условий для начала мирных переговоров с Украиной.