Лавров рассказал, когда прекратятся бои на Украине

Боевые действия на Украине прекратятся, когда Киев выполнит условия, сформулированные президентом России Владимиром Путиным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министра попросили оценить, какие будут следующие шаги Запада после того, как Путин назвал условия переговоров с Украиной. Лавров в ответ заявил, что гадать на кофейной гуще не будет, передает ТАСС. При этом глава МИД подтвердил, что Россия не может верить тому, что ее не обманут.

«Поэтому все было сформулировано так, как было сформулировано. Мы готовы решать этот вопрос на тех условиях, которые [президент РФ Владимир] Путин сформулировал», – сказал Лавров.



Он подчеркнул, что как только Россия поймет, что условия выполняются, боевые действия будут прекращены в ту же минуту.

Напомним, Путин заявил о готовности России начать переговоры, когда Украина выведет свои войска с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также откажется от вступления в НАТО.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что президент России сделал «реальное мирное предложение» Западу и Киеву.