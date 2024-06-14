«Отказ от четырех регионов и НАТО»: западные СМИ о мирной инициативе Путина

Президент России Владимир Путин сегодня в ходе встречи с руководством МИД РФ озвучил условия для начала мирных переговоров с Украиной. Несмотря на то, что встреча закончилась недавно, западные СМИ уже отреагировали на мирную инициативу. Самое интересное из их статей в материале «Рамблера».

Президент Владимир Путин заявил сегодня, что Россия делает еще одно мирное предложение Украине и Западу. По словам главы государства, речь идет не о заморозке конфликта, а о его полном прекращении при выполнении ряда условий, среди которых полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отказ Украины от планов по вступлению в НАТО и безъядерный статус страны.

Путин объявил о новом мирном предложении России

Немецкое издание Berliner Zeitung отреагировало на мирную инициативу российского лидера статьей под заголовком «Владимир Путин обещает Украине перемирие в обмен на невступление в НАТО».

«Президент России Владимир Путин готов к мирным переговорам. Однако он ставит перед Украиной четкие условия для этого», - заметили немецкие журналисты.



В свою очередь американское агентство Bloomberg обратило внимание на то, что ВСУ должны покинуть «четыре восточных региона Украины», а также на необходимость отказа Киева от заявки на вступление в Североатлантический альянс.

«Заявление Путина прозвучало накануне мирной конференции, организованной в Швейцарии, целью которой было продвижение требований Украины о выводе российских войск, и на которую Россия не была приглашена. Это предложение равнозначно призыву к Украине сдать свои территории в обмен на мирные переговоры», - говорится в статье.



При этом американские журналисты напомнили, что Киев сам отказался ранее вести переговоры с Россией.

Конференция в Швейцарии, созванная по инициативе Киева, пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Власти страны пригласили более 160 делегаций, в том числе из G7, G20 и БРИКС. При этом от участия в конференции уже отказались Китай, Бразилия и ЮАР.

Россия не вошла в число приглашенных. МИД РФ отмечал, что проведение саммита — «путь в никуда». А постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал главной целью мероприятия предъявление России ультиматума в виде «мирного плана», о чем ранее заявлял Владимир Зеленский.