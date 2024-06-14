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Медведев: Зеленский никто и звать его никак, его приказы не должны исполняться

После истечения срока полномочий Владимир Зеленский превратился в узурпатора. Он захватил власть на Украине, а украинцев сделал своими заложниками. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. ФедералПресс

«Никто и звать его никак. За ним нет власти, его приказы не должны никем исполняться», — подчеркнул Медведев. Говорит Москва

По его словам, любой украинский военный совершает преступление, исполняя указания нелегитимных лиц, назначенных незаконным киевским режимом. Газета.Ru

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