Медведев раскрыл личность упомянутого Путиным западного посредника по Украине

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет был в Москве в марте 2022 года и говорил с российскими руководителями об урегулировании на Украине. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во "ВКонтакте".

"Упомянутый В. В. Путиным иностранный руководитель, посетивший в марте 2022-го Москву, - это не кто иной, как израильский премьер Нафтали Беннет, который ездил после Москвы в Киев и предлагал компромиссный мир с определением судьбы тогда еще спорных территорий", - написал Медведев.