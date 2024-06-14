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Медведев раскрыл личность упомянутого Путиным западного посредника по Украине

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет был в Москве в марте 2022 года и говорил с российскими руководителями об урегулировании на Украине. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во "ВКонтакте".

Медведев раскрыл личность упомянутого Путиным западного посредника по Украине
© РИА Новости

"Упомянутый В. В. Путиным иностранный руководитель, посетивший в марте 2022-го Москву, - это не кто иной, как израильский премьер Нафтали Беннет, который ездил после Москвы в Киев и предлагал компромиссный мир с определением судьбы тогда еще спорных территорий", - написал Медведев.

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