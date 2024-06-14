В Кремле разъяснили мирное предложение Путина

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в Кремле рассчитывают на рассмотрение предложений России по безопасности в самое ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее на совещании в МИД РФ президент Владимир Путин заявил, что Россия делает еще одно мирное предложение Украине и Западу. Он подчеркнул, что речь идет не о заморозке конфликта, а о его полном прекращении.

Путин объявил о новом мирном предложении России

Среди условий Путин указал полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от планов по вступлению в НАТО. Предложение подразумевает нейтральный и безъядерный статус Украины. Журналисты спросили Ушакова, установлены ли для предложений России временные рамки.